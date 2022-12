18 Der 65-jährige Fußballkommentator Béla Réthy geht nach dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko in den Ruhestand. Foto: imago/Stefan Zeitz/imago stock&people

Nach über 380 Live-Übertragungen hängt Béla Réthy das Mikrofon an den Nagel. Wir haben die besten Sprüche der Kommentatoren-Legende zusammengefasst.















Link kopiert

Deutschlands Nationalspieler Leon Goretzka hat mal auf eine Frage des Fußballkommentators Béla Réthy geantwortet: „Sorry, noch mal bitte. Ich war ehrlich gesagt abgelenkt von Ihrer Stimme, weil ich die von den Länderspielen als kleiner Junge kenne.“ Kein Wunder, denn nach mehr als 380 Live-Übertragungen und 28 Jahren als ZDF-Sportkommentator kann man wohl sagen, dass der gebürtige Wiener Béla Réthy eine Institution im deutschen Sportjournalismus ist.

Der 65-Jährige wird beim Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch (20 Uhr/ZDF) das letzte Mal am Mikrofon zu hören sein – und mit ihm auch seine Sprüche.

Der Fußballkommentator, der am am Tag der Halbfinal-Partie 66 Jahre alt wird, war bei jeweils sieben Welt- und Europameisterschaften für das ZDF am Mikrofon im Einsatz. Zwischen 1996 und 2018 kommentierte er alle Endspiele dieser Turniere, die der Sender übertrug – und dabei rutschte ihm der ein oder andere legendäre Spruch über die Lippen.

Wir haben die lustigsten, skurrilsten und teils auch beleidigenden Sprüche der Kommentatoren-Legende in einer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.