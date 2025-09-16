Lust-Start-Up sucht Geldgeber: Sextoy in Die Höhle der Löwen vorgestellt

Hoher Besuch: Gast-Löwin Lena Gercke will die Höhle unbedingt mit einem Deal verlassen. Eine Kosmetik-Gründerin berührt Judith Williams' Herz ganz besonders. Ein Reiterkissen zur Unterstützung der weiblichen Masturbation sorgt für offenherzige Gespräche unter den Löwen. Kommt der Deal zustande?
Prominenter Gast in der "Höhle der Löwen" (VOX, dienstags, 20:15 Uhr, oder bei RTL+): Model, Moderatorin und Unternehmerin Lena Gercke (37) nimmt zwischen den Stamm-Löwen Platz. Die sind vor allem vom Pitch für zuckerarme Fruchtgummis angetan. Ein Doppel-Deal mit zwei Löwinnen bahnt sich an. Eine Kosmetik-Gründerin rührt Judith Williams (53) mit ihrem Werdegang zu Tränen. Selten hat man die Ur-Löwin so persönlich ergriffen gesehen. Um weibliche Masturbation - und ein neuartiges Hilfsmittel - geht es im Pitch einer Kölner Gründerin. Sie stellt ein Reiterkissen für Frauen vor. Wer schlägt bei diesem ungewöhnlichen Deal um das Sextoy zu?