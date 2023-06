6 Als DJ hat Lupus Horlocher im Alter von 34 Jahren aufgehört – noch immer ist er unvergessen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Lupus Horlacher gilt als Stuttgarts bester DJ der 70er und 80er. An diesem Samstag feiert die „Ausgehszene“ von einst das Buch „Wir waren Disco“ im LKA Longhorn, also auch ihn. Ein Besuch beim Helden einer wilden Zeit.









Es ist schon ein paar Jahre her. Viel liegt dazwischen: die digitale Revolution etwa, Angst vor Aids, eine Pandemie, Prahlereien im Selfie-Rausch und viel Unglaubliches mehr. Wer denkt, dass der Fotograf Norbert Neon und der Fanta-Manager Andreas „Bär“ Läsker in ihrem Buch „Wir waren Disco“ nur in der Vergangenheit kramen, weiß nicht alles. In Wahrheit erklären sie, warum Stuttgart so wurde, wie es ist, warum die Jugendbewegung mit ihrer Musik eine freiheitsliebende Generation hervorbrachte und den Provinzmief aus der Kesselstadt vertrieb.