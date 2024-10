Lupita Nyongo: Romanze mit Joshua Jackson offenbar Geschichte

Lupita Nyong'o schwärmt in einem Interview über ihre Katze und deutet dabei an, dass es derzeit nur ihr Haustier und keinen Mann in ihrem Leben gibt. Joshua Jackson, mit dem sie zuletzt in Verbindung gebracht wurde, wurde derweil bereits mit einer anderen Frau an seiner Seite gesichtet.

Schauspielerin Lupita Nyong'o (41) hat im Interview mit "Harper's Bazaar" angedeutet, dass sie wieder als Single durchs Leben geht. Angesprochen auf ihr Haustier Yoyo, erklärt sie: "Meine Liebe zu meiner Katze ist einzigartig. Wenn ich jemals wieder das Glück haben sollte, in einer romantischen Beziehung zu sein, dann nur wegen ihm." Sie sei kurz davor gewesen, "die Tür zu schließen und sie zu verriegeln. Er hat dafür gesorgt, dass mein Herz offenbleibt."

Trennung in der Öffentlichkeit

Wie das Magazin berichtet, hatte Nyong'o das Haustier nach der Trennung von Selema Masekela (53) im vergangenen Jahr adoptiert und habe "jetzt nur noch Augen" für die Katze. Ab 2022 war sie mit dem TV-Moderator und Sportkommentator liiert. In einer langen Erklärung, die sie im Oktober 2023 bei Instagram veröffentlichte, schrieb sie, dass es zwar "im Moment viel wichtigere Dinge auf der Welt" gebe, aber: "In diesem Moment ist es für mich notwendig, eine persönliche Wahrheit zu sagen und mich öffentlich von jemandem zu distanzieren, dem ich nicht mehr vertrauen kann..." Im "Harper's Bazaar"-Interview erklärt sie zu der Trennung: "Es ist schon schwer genug, einen Liebeskummer im Privaten zu verarbeiten. Wenn die Welt ein Bild von dir in Bezug auf jemand anderen hat, verlängert sich der Heilungsprozess, weil die Erinnerung in der Öffentlichkeit verankert ist."

Über Joshua Jackson (46), mit dem Lupita Nyong'o zuletzt eine Romanze hatte, äußerte sie sich in dem Interview nicht explizit. Die beiden wurden im Oktober 2023 erstmals bei einem Konzert in Los Angeles gemeinsam gesichtet. Die beiden zeigten sich dann im Dezember Hand in Hand bei einem gemeinsamen Spaziergang in Joshua Tree im US-Bundestaat Kalifornien. Unter anderem veröffentlichte das US-Promiportal "TMZ" die entsprechenden Bilder, wie die beiden in trauter Zweisamkeit flanierten.

Zuvor reichte Joshua Jackson die Scheidung von seiner damaligen Frau Jodie Turner-Smith (38) nach knapp vier Jahren Ehe ein. Der Kanadier wurde zuletzt Ende September mit Model Nastassja Roberts in New York gesichtet, wie "People" berichtete.