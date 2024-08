Lupin, Osho und Apotheke in Stuttgart: Barfood macht den Gast glücklich – und auch den Wirt

1 Im Oscho serviert der Inhaber Armen Shala Pinsa mit Burrata. Foto: Kathrin Haasis

Probleme gibt es in der Gastronomie einige, manche Stuttgarter Lokale haben einfache Lösungen dafür gefunden. Im Lupin und im Osho sowie in der Apotheke werden unkomplizierte Gerichte zu günstigen Preisen angeboten. Nicht nur das Personal hat damit weniger Stress.











Armen Shala will sich nicht verzetteln. Er hat bereits einige Restaurants aufgebaut und geleitet. „Ich kenne den Aufwand, der nötig ist, um hochwertiges Essen anzubieten“, sagt der 40-Jährige, der viele Jahre für das Stuttgarter Gastronomie-Unternehmen Schräglage arbeitete. In seinem eigenen, im Mai gestarteten Betrieb setzt er die Erfahrungen um: Müsli zum Frühstück sowie Pinsa und Dreierlei Aufstriche mit Brot gibt es im Oscho in der Stadtmitte, außerdem viel Kaffee und „gute, einfache Drinks“. Der Personalmangel und die Kostensteigerungen in der Branche machen sich auf den Speisekarten bemerkbar – auch im Lupin im Süden der Stadt, das ebenfalls im Frühling eröffnet wurde, sowie in der Apotheke unter neuer Leitung. Mit Barfood zu günstigen Preisen werden sowohl die Gäste als auch die Wirte glücklich.