Touristen mit Mundschutz in Mailand: Angst vor dem Coronavirus

Der neue Krankheitserreger führt in immer mehr europäischen Ländern zu drastischen Maßnahmen. Wie ist die Lage in Italien, auf Teneriffa, in Österreich und weltweit? Und was weiß die Medizin? Ein Überblick.









Stuttgart - In Norditalien stehen ganze Gemeinden unter Quarantäne, in Teneriffa sitzen Touristen in einem Hotel fest, in Venedig wird der Karneval abgesagt, und die Dreharbeiten für den Film „Mission Impossible“ sind nun auch nicht mehr möglich: Das Coronavirus bestimmt weltweit an immer mehr Orten das Handeln und Leben der Menschen. Derweil versuchen die Behörden, den Erreger einzudämmen. Und Wissenschaftler arbeiten fieberhaft daran, das Wesen dieses neuartigen Virus besser zu verstehen, auch um Abwehrmaßnahmen zu optimieren. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.