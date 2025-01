Das neue Jahr konnte Pamela Reif (28) nicht so begrüßen, wie es sich die Fitness-Influencerin vorgestellt hatte. Ausgerechnet zu den Feiertagen Ende Dezember hat sich die 28-Jährige erst eine Grippe eingefangen, unter der sie eine Woche litt. Dann wurde es eine Lungenentzündung.

Pamela Reif trainiert gerade nur atmen

"Es begann mit einer Woche Grippe, Fieber, nicht essen können, Übelkeit, Schwindel. Körperschmerzen, etc.", berichtete sie ihren 9,1 Millionen Followern am Neujahrstag auf Instagram. Das Ganze gipfelte schließlich in einer "ziemlich heftigen Lungenentzündung", so Reif weiter. Dabei habe sie auch ihre Stimme verloren. "Ich kann nur flüstern." Das einzige, was die sonst so aktive Fitness-Influencerin derzeit trainiere, sei atmen.

Zu ihrem Gesundheits-Update postete sie einige Bilder und kurze Clips, die Reif zeigen, wie sie das Bett hütet oder auch die Laken ausschüttelt. Ein weiteres Bild zeigt offenbar ihren Speiseplan, der sich von ein paar Scheiben Brot über Milchreis bis hin zu Muffins entwickelte. Sie habe zur Zeit nur Appetit nach Milchreis, schrieb sie.

Neues künstlerisches Hobby entdeckt

Offenbar hat sie nun aber das Schlimmste überstanden. Es gehe ihr inzwischen schon viel besser als noch vor einer Woche. Die Zeit nutzte sie dazu, um ein neues Hobby auszuprobieren, das sie ihren Followern in mehreren Schnappschüssen auch gleich präsentierte: Die Influencerin versucht sich an Strukturmalerei. Von der Bettkante aus brachte sie Schmetterlinge und Wellen auf Leinwände.

Eigentlich hatte Reif für den Start ins neue Jahr ganz andere Pläne: Sie wollte den Januar mit einem Cardio-Programm beginnen. Doch das muss nun erstmal warten. "Im Moment starte ich gar nichts." Sie müsse abwarten und sehen, "wann meine Lungen irgendetwas zulassen, was dem Cardio nahekommt". Den holprigen Start ins neue Jahr, sieht sie aber keinesfalls als schlechtes Omen: "2025 wird toll, das spüre ich jetzt schon."