Lummerland in Stuttgart: Vermieter kündigt Kita Vertrag – stehen 25 Kinder im Westen bald auf der Straße?

Die 25 Kinder der Kindertageseinrichtung Lummerland in Stuttgart-West könnten ohne Räume dastehen. Wie konnte es dazu kommen?
Lummerland ist zwar nicht abgebrannt, aber ihm droht die Kündigung. Ein privater Vermieter hat dem Träger der Kindertageseinrichtung in der Schlossstraße, dem Verein Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West (EKiZ), nach 15 Jahren ohne Begründung gekündigt. Jetzt muss für die Kita Lummerland und ihre 25 Kinder schnell eine neue Unterkunft gefunden werden. In Stuttgart-West ist das alles andere als eine einfache Aufgabe.