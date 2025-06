„Lulu“ im Wilhelma Theater: Die Frau, die ein Chamäleon war

Die Opernschule der Stuttgarter Hochschule für Musik spielt im Wilhelma Theater Alban Bergs „Lulu“: Ein grandioser Abend, der aber Fragen offenlässt.











Link kopiert



Und noch eine Leiche. „Ich bin mir vollständig abhandengekommen“, singt der Maler, bevor er verzweifelt das Messer an die Kehle führt. Sein Tod ist der zweite, den in Alban Bergs Oper „Lulu“ die Protagonistin auslöst. Durch die drei Akte des Stücks zieht sich ein blutig roter Faden. Warum? Und ist Lulu Täterin oder Opfer der Umstände und der Gesellschaft? An diesen Fragen haben sich seit der (posthumen) Uraufführung der unvollendeten Oper 1937 viele Regisseure die Zähne ausgebissen. Auch die literarischen Vorlagen des Stücks, Frank Wedekinds Schauspiele „Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“, lassen die Antwort offen. Dafür hat Regisseur Bernd Schmitt bei der Premiere am Donnerstag im Stuttgart Wilhelma Theater gleich vier Antworten gegeben. In der Produktion der Opernschule hat Lulu vier Gesichter, vier Stimmen, vier Kostüme, vier Rollen und vier markante Charakterzüge: Wir erleben sie als naive, weiß geschminkte Clownin mit puppenhaften Zügen und Bewegungen, als selbstbewusste, rebellische Frau, als Projektionsfläche und schließlich auch als ewige (Un-?)Tote, berechenbar nur in dem, was sie bei anderen auslöst. Lulu ist eine Schimäre, ein Chamäleon, eine Gestaltenwandlerin, eine Katalysatorin.