Lula da Silva verliert Geduld: Brasiliens Präsident droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen mit EU

1 Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU (Archivfoto). Foto: IMAGO/TheNews2/IMAGO/Leco Viana

Brasiliens Präsident verliert die Geduld mit den EU-Staaten: Wenn das Mercosur-Abkommen jetzt nicht unterzeichnet wird, macht Brasilien keinen Deal mehr, warnt er.











Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU. Sollte das seit 1999 verhandelte Freihandelsabkommen nicht rechtzeitig vor der geplanten Unterzeichnung am Samstag von den EU-Ländern gebilligt werden, werde Brasilien es nicht mehr unterstützen, sagte der linke Staatschef der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas.