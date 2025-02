Trauer um Luke "The Dingo" Trembath. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, ist der australische Snowboard-Star im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Details zu Todesursache oder Ort werden in dem Bericht nicht genannt. Der ehemalige Snowboard-Champion befand sich im Ruhestand und betrieb zuletzt den "Unleashed Podcast".

"Sehr schöne Erinnerungen miteinander geteilt"

In sozialen Netzwerken haben verschiedene US-Prominente ihre Trauer über den plötzlichen Todesfall zum Ausdruck gebracht. So teilte TV-Persönlichkeit Holly Madison (45), die zuerst als Partnerin von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (1926-2017) bekannt geworden war, auf Instagram ein Bild von sich und dem Verstorbenen. Dazu schrieb sie: "Es ist hart, aber ich habe Angst um so viele Menschen, die ich kenne und denen du so viel bedeutet hast."

BMX-Fahrer Jaie Toohey, der fünf Mal bei den X-Games Medaillen gewonnen hat, nannte Trembath "einen der unglaublichsten Menschen, die ich je getroffen habe, mit dem größten Herzen". Und weiter: "Wir haben in all den Jahren, in denen wir uns gekannt haben, einige sehr schöne Erinnerungen miteinander geteilt, die immer bei mir sein werden."

Trembath hatte nach eigener Aussage im Alter von neun Jahren begonnen, an Snowboard-Wettbewerben teilzunehmen. Schon als Jugendlicher feierte er in dem Wintersport große Erfolge.