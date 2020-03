1 Lukas „Lukas_1004“ Seiler ist der derzeit erfolgreichste eSportler des VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Gamer Lukas „Lukas_1004“ Seiler schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle. Als einziger eSportler des VfB Stuttgart konnte er sich für das Grand Final um die Deutsche Einzelmeisterschaft qualifizieren.

Stuttgart - Nach einer nicht zufriedenstellenden Saison für das eSports-Team des VfB in der Virtual Bundesliga Club Championship, könnte es zumindest für Lukas „Lukas_1004“ Seiler einen erfolgreichen Abschluss geben. Bei den am vergangenen Wochenende ausgetragenen VBL-Playoffs zeigte er vor allem am Sonntag starke Leistungen und qualifizierte sich dementsprechend verdient für das Grand Final um die Deutsche Meisterschaft, das am 28. und 29. März in Köln ausgetragen wird.

Schlechter lief es dagegen für Xbox-Spieler Marcel „Marlut“ Lutz, der es nicht unter die besten sechs auf seiner Konsole schaffte und somit den Einzug ins Grand Final verpasste. Neben den beiden Profis nahmen auch drei Zocker aus dem Talent-Team, das der VfB gemeinsam mit der Fellbacher Gaming-Bar und -Agentur „Clutch23“ aufbaut, an den Playoffs teil. Allerdings überstanden weder „KingdaaaveVBL“, noch „alex-dratzidis98“, noch „lauwarmekaba“ die Gruppenphase.

Auf und Abs in der Swiss Round

Sowohl Marlut als auch Lukas_1004 spielten durchwachsene Duelle am ersten Tag des Turniers. Beiden gelang nur ein Sieg aus den ersten drei Spielen, sodass sie vor den abschließenden beiden Partien der Gruppenphase, die bei Fifa-Turnieren „Swiss Round“ genannt wird, schon viel Druck verspürten. Beide lösten diese Situation nervenstark und zogen nach zwei Siegen zum Ende des ersten Turniertags in die K.o.-Runde ein.

Für Marlut war im Sechzehntelfinale gegen den Leipziger „Alex Czapi“ mit 2:4 schon Schluss. Lukas hingegen kam am Sonntag immer besser in seinen Rhythmus und konnte jedes seiner K.o.-Duelle für sich entscheiden. Er schlug „HBSC-Daren“ mit 1:0, „FurkyPlayz“ mit 4:3 und „HakunaMatata_BSC“ mit 3:2.

Starke Konkurrenz wartet im Grand Final

Will der Stuttgarter tatsächlich um den Meistertitel mitspielen, muss er sich ganz schön strecken, denn die Konkurrenz ist bärenstark. Neben jeweils zwei Spielern der besten sechs Vereine aus der VBL Club Championship haben sich nun weitere sechs Zocker pro Konsole über die Playoffs für das Turnier qualifiziert.

Als großer Favorit auf der Xbox geht Titelverteidiger Michael „Megabit“ Bittner ins Rennen, der mit Werder Bremen den Meistertitel verteidigte und zum besten Spieler der Saison in der Club Championship ausgezeichnet wurde. Auf der Playstation werden viele Augen auf Bittners Ex-Teamkollegen und amtierenden Weltmeister Mohahammed „MoAuba“ Harkous gerichtet sein.

Lukas will zur WM

Mit dem Einzug in das Grand Final wahrt Lukas Seiler nicht nur die Chance auf den Meistertitel, sondern sammelt zudem wichtige Punkte im Kampf um einen Startplatz beim Fifa 20 eWorld Cup im Sommer. Der derzeit formstärkste Stuttgarter eSportler steht momentan auf Rang 13 der Playstation-4-Weltrangliste. Sollte er bis Anfang Juli immer noch in den Top-16 stehen, nimmt er an der Weltmeisterschaft teil.

Beim Grand Final Ende März in Köln winken dem Gewinner 850, dem Zweitplatzierten 450 und den Halbfinalisten 315 Punkte für die sogenannte „Global Series“. Allein die Teilnahme liefert immerhin schon 80 Zähler. Zum Vergleich: Lukas steht im Moment bei 1515 Punkten, der Weltranglistenführende auf der Playstation, „Qlash Crazy“ aus Italien, bei 3325 (Stand. 9. März).

Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber sollte sich Lukas für die WM qualifizieren, würde wieder ein Spieler die Farben des VfB beim größten Fifa-Turnier der Welt vertreten. 2019 schaffte es der inzwischen für Werder Bremen spielende Erhan „Dr. Erhano“ Kayman nach London, schied aber in der Vorrunde aus.