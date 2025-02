Lukas Bauer ist Kantor in Leonberg: Das neue Gesangbuch trägt auch seine Handschrift

1 Lukas Bauer vor der Orgel in der Leonberge Stadtkirche: Der Kantor im Praktikum gestaltet das neue Gesangbuch mit. Foto: Simon Granville

Lukas Bauer ist Kantor im kirchenmusikalischen Praktikum in Leonberg. Der 26-Jährige hat aber noch eine zweite arbeitsintensive Tätigkeit: Er gestaltet federführend das neue Evangelische Gesangbuch mit.











Eigentlich komme er aus keiner übermäßig musikalischen Familie. Sicher, die Mutter singe in einem Kirchenchor. Aber sonst? Fast alles, was Lukas Bauer in Sachen Musikalität in seinem noch jungen Leben bislang in sich aufgenommen hat, kam mit dem Kontakt zu, wie der 26-Jährige sagt, „vielen ganz wunderbaren und inspirierenden Menschen, die mich geprägt haben“ – außerhalb des Elternhauses. Allerdings betont der Kantor, der in Leonberg derzeit sein kirchenmusikalisches Praktikum absolviert: „Meine Eltern haben mich immer unterstützt, bei allem.“