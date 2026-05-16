Die Sunset Lounge lockte Tausende in die Weinberge. Doch der Erfolg brachte Auflagen. Jetzt verändert eine Entscheidung die Lage.
Dunkle Wolken über den Weinbergen, darunter der weite Blick ins Remstal: Auf der Aussichtsplattform der Luitenbächer Höhe präsentieren Landrat Richard Sigel und Michael Scharmann, der Oberbürgermeister von Weinstadt (Rems-Murr-Kreis), ein Dokument, das für Wengerter und Veranstalter eine große Bedeutung hat. Das Landratsamt hat das Gebiet rund um die Plattform aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen. Damit ist der Weg frei für weitere Planungen rund um Veranstaltungen wie die Sunset Lounge.