Luis Rubiales droht lange Haft: Prozess um Kuss-Skandal mit Opfer-Aussage gestartet

1 Vor dem Staatsgerichtshof in Madrid muss sich Rubiales des Vorwurfs der sexuellen Aggression und der Nötigung erwehren. Foto: dpa/Manu Fernandez

Für Luis Rubiales schlägt die Stunde der Wahrheit. Der frühere Boss des spanischen Fußballverbandes muss sich vor Gericht des Vorwurfs der sexuellen Aggression erwehren. Ihm droht eine lange Haft.











Rund eineinhalb Jahre nach dem aufsehenerregenden Kuss-Skandal bei der Fußball-WM der Frauen in Australien hat in Spanien der Prozess gegen den früheren Verbandsboss Luis Rubiales begonnen. Als erste wurde das mutmaßliche Opfer Jennifer Hermoso gehört. Vor dem Staatsgerichtshof in Madrid muss sich Rubiales des Vorwurfs der sexuellen Aggression und der Nötigung erwehren. Dem 47 Jahre alten Ex-Profi droht eine mehrjährige Haftstrafe. Mitangeklagt sind drei weitere Männerwegen Nötigung.