Luigi Pantisano: Fehlstart als Chef der Linken

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zählt keineswegs zu den Scharfmachern im politischen Geschäft. Rücktrittsforderungen an politische Konkurrenten sind von ihm selten zu hören. Dem frisch gewählten Linken-Chef Luigi Pantisano rät er allerdings exakt dazu: sein neues Amt wieder an den Nagel zu hängen – einen Tag, nachdem er es mit Mühe und Not erobert hat. Solche Ratschläge sind für die Adressaten eine Schmach – zumal dann, wenn sie wie im Falle Pantisanos auf einen Lapsus verweisen, für den der ins Amt gestolperte Linken-Vorsitzende sich nun auch noch entschuldigen muss.

Der Reihe nach: Luigi Pantisano, 2016 bis 2025 Gemeinderat in Stuttgart, danach Bundestagsabgeordneter, hatte auf dem Linken-Parteitag am Wochenende in einem Video-Interview mit der „Bild“-Zeitung die CDU in die gleiche Ecke wie die tendenziell rechtsextremistische AfD gerückt. Es gebe „letztlich gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst“, hatte er gesagt.

„Verkürzt und falsch“

Dafür musste er Kritik aus der Union und aus linken Landesverbänden einstecken, die über eine Zusammenarbeit mit der CDU nachdenken, um ein AfD-Regiment zu verhindern. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, nannte Pantisanos Aussage nicht nur unglücklich, sondern inakzeptabel. Die innerparteiliche Kritik schlug sich auch in einem miserablen Wahlergebnis nieder. Nur 53 Prozent stimmten für Pantisano als Parteichef. Am Montag sah der Linken-Vorsitzende sich zu einer Korrektur gezwungen. „Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch“, sagte er. Dafür bitte er um Entschuldigung, „insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen“. Pantisanos „Entschuldigung“ wirft aber Fragen auf – die er auf Nachfrage unserer Zeitung nicht beantworten wollte. Worauf zielt er mit der Bemerkung ab, es gebe „derzeit“ keinen Unterschied zwischen CDU und AfD? Was war an seinem Faschismus-Vergleich „verkürzt“? Und warum hält er ihn nur „in dieser Form“ für falsch?

Unselige Tradition bis zurück in die Weimarer Republik

Pantisanos Gerede verweist auf eine unselige Tradition, der seine Partei erwachsen ist. Zu den Ahnen der Linken zählt die Kommunistische Partei Deutschland (KPD). Am Ende der Weimarer Republik denunzierte diese die SPD und Freie Gewerkschaften als „Sozialfaschisten“. Sie habe damit „die antifaschistischen Kräfte geschwächt“, schreibt der Historiker Heinrich August Winkler in seinem Buch „Der Weg in die Katastrophe“. Den seinerzeit aus Moskau gesteuerten Kommunisten ging es darum, die wichtigste Stütze der Demokratie als Zwillingsschwester des Faschismus zu schmähen. Pantisanos Interviewaussage folgt letztlich dem gleichen Muster. Der Mangel an Sensibilität für solche unrühmlichen Kapitel der Vorgeschichte seiner eigenen Partei überrascht.

Eine „Entschuldigung“ bei der politischen Konkurrenz just am ersten Arbeitstag als Parteichef ist ein denkbar schlechter Start in dieses Amt. Die Union gibt sich damit ohnehin nicht zufrieden. CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von einem „katastrophalen Fehlstart“. Pantisano gefährden Diskurs unter Demokraten und „greift unsere Demokratie frontal an“.

„Für ernsthaften Austausch disqualifiziert“

„Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetzt, hat sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert“, hatte Daniel Günther noch vor Pantisanos „Entschuldigung“ erklärt. Er nannte dessen Gerede geschichtsvergessen. Solche unziemlichem Vergleiche verharmlosten den tatsächlichen Rechtsextremismus im Land. „So jemand kann für Demokratinnen und Demokraten kein Ansprechpartner sein und sollte sich schnellstmöglich aus der Politik verabschieden“, sagte Günther.

Das ist mehr als politisches Gekeife, zumal gerade Günther nicht zu solchen verbalen Tiefschlägen neigt. Wer sich diese Art von historischem Nachhilfeunterricht gefallen lassen muss, hat sich in seinen Verlautbarungen offenbar schwer verirrt. Gerade die Linke wähnt sich bei der Verteidigung der Demokratie gegen „Faschisten“ in der ersten Reihe. Ihr neuer Parteichef muss nun aber einräumen, dass er offenbar nicht verstanden hat, was diese Phrase exakt bezeichnet. Über solche Begriffsverwirrung werden sich vor allem jene amüsieren, die an der Beleidigung von Demokraten Gefallen finden.