Der 26-jährige Luigi Mangione steht im Zentrum der Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson. Thompson wurde letzte Woche vor einem Hotel in Manhattan erschossen, wo eine Investorenkonferenz seines Unternehmens stattfand. Die Polizei betrachtet die Tat als gezielten Mord.

Mangione wurde sechs Tage nach der Tat in Altoona, Pennsylvania, festgenommen, rund 450 Kilometer vom Tatort entfernt. Ein McDonald's-Kunde erkannte ihn und alarmierte die Polizei. Bei seiner Festnahme führte Mangione wohl eine sogenannte „Geisterwaffe“ mit sich – eine aus 3D-Druckteilen hergestellte Pistole – sowie gefälschte Ausweise und ein handgeschriebenes Dokument. Dieses deutet laut Ermittlern auf „Groll gegenüber amerikanischen Unternehmen“ hin, insbesondere gegenüber der Gesundheitsindustrie. Auf Patronenhülsen, die am Tatort gefunden wurden, waren die Begriffe „deny“ und „defend“ eingraviert, die auf umstrittene Praktiken der Versicherungsbranche anspielen sollen.

Brian Thompson, 50, leitete UnitedHealthcare, eine der größten Krankenversicherungen der USA mit über 50 Millionen Kunden. In den letzten Jahren war die Branche wegen hoher Ablehnungsquoten von Leistungen und anderer Geschäftspraktiken in die Kritik geraten. Laut der Witwe des Opfers hatte Thompson in letzter Zeit mehrere Drohungen erhalten.

Mangione stamme aus einer wohlhabenden Familie in Baltimore, Maryland, und soll ein herausragender Schüler gewesen sein. Er habe sein Studium in Informatik an der University of Pennsylvania mit Auszeichnung abgeschlossen und arbeitete zuletzt Medienberichten zufolge als Softwareentwickler. In den vergangenen Jahren soll er nach Hawaii gezogen sein, wo er an chronischen gesundheitlichen Problemen gelitten haben soll, darunter Rückenschmerzen, die eine Operation erforderlich gemacht haben sollen.

Seine Familie äußerte sich „schockiert und zutiefst betroffen“ über die Vorwürfe und bat um Gebete für alle Beteiligten. Derzeit ist Mangione in Pennsylvania inhaftiert und wartet auf eine mögliche Auslieferung nach New York. Dort soll er sich wegen Mordes und weiterer Anklagepunkte vor Gericht verantworten.