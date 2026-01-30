Lugner-Stargast: Fran Drescher tanzt auf dem Wiener Opernball

Jacqueline Lugner tritt in die Fußstapfen ihres Vaters: Die österreichische Unternehmerin holt mit Fran Drescher einen internationalen Star zum Wiener Opernball.
Die österreichische Unternehmerin Jacqueline Lugner (32) hat ihren Stargast für den Wiener Opernball am 12. Februar bekannt gegeben. Auf dem Instagram-Account von "Lugner City" ist ein Video zu sehen, das die US-Schauspielerin Fran Drescher (68) zeigt. Der Star aus der TV-Serie "Die Nanny" teilte den Clip ebenfalls. Darin freut sich die 68-Jährige über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt.