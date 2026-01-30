Lugner-Stargast: Fran Drescher tanzt auf dem Wiener Opernball

Die österreichische Unternehmerin Jacqueline Lugner (32) hat ihren Stargast für den Wiener Opernball am 12. Februar bekannt gegeben. Auf dem Instagram-Account von "Lugner City" ist ein Video zu sehen, das die US-Schauspielerin Fran Drescher (68) zeigt. Der Star aus der TV-Serie "Die Nanny" teilte den Clip ebenfalls. Darin freut sich die 68-Jährige über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt.

Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant, das kurze Video ist beschriftet mit: "Wir freuen uns am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüßen zu dürfen." Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: "Ratet was? Ich komme nach Wien." Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle "in einer meiner Lieblingsstädte" zu sehen, so Fran Drescher, die hinzufügte: "Danke, Jacqueline, für die Einladung!"

Jacqueline Lugner ist die Tochter von Opernball-Legende Richard Lugner (1932-2024). Jahrelang sorgte der Unternehmer, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, mit internationalen Stargästen für Aufsehen. Lugner konnte unter anderem Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson auf den Opernball locken.

Auch Sharon Stone ist dieses Jahr dabei

In Wien könnte der diesjährige Lugner-Stargast Fran Drescher auf einen weiteren Hollywoodstar treffen. Wie vor kurzem bekannt wurde, wird auch Sharon Stone (67) zu der Veranstaltung erscheinen. Die US-Schauspielerin begleitet "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar. Die 67-Jährige, die durch den Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt wurde, ist offenbar ebenfalls schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", so Sharon Stone.