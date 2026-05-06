Luftwaffenstützpunkt in Spanien: Kronprinzessin Leonor absolviert ersten Trainingsflug im Kampfflugzeug

Das spanische Königshaus hat Fotos veröffentlicht, die Thronfolgerin Leonor erstmals an Bord eines Kampfjets vom Typ F-5 zeigen. Der Übungsflug ist Teil ihrer dreijährigen Militärausbildung.
Spaniens Thronfolgerin sitzt im Kampfjet: Das Königshaus in Madrid hat Fotos veröffentlicht, die Prinzessin Leonor (20) erstmals während eines Übungsflugs in einem Kampfflugzeug vom Typ F-5 zeigen. Der Flug fand bereits am 22. April auf der Luftwaffenbasis Talavera la Real im westspanischen Badajoz statt, wo die Schule für Jagd- und Angriffsflug "Ala 23" beheimatet ist. Begleitet wurde die Prinzessin von Asturien dabei von einem Fluglehrer der Einheit. Das berichtet die spanische Tageszeitung "El País".