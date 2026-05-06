Luftwaffenstützpunkt in Spanien: Kronprinzessin Leonor absolviert ersten Trainingsflug im Kampfflugzeug

Das spanische Königshaus hat Fotos veröffentlicht, die Thronfolgerin Leonor erstmals an Bord eines Kampfjets vom Typ F-5 zeigen. Der Übungsflug ist Teil ihrer dreijährigen Militärausbildung.

Spaniens Thronfolgerin sitzt im Kampfjet: Das Königshaus in Madrid hat Fotos veröffentlicht, die Prinzessin Leonor (20) erstmals während eines Übungsflugs in einem Kampfflugzeug vom Typ F-5 zeigen. Der Flug fand bereits am 22. April auf der Luftwaffenbasis Talavera la Real im westspanischen Badajoz statt, wo die Schule für Jagd- und Angriffsflug "Ala 23" beheimatet ist. Begleitet wurde die Prinzessin von Asturien dabei von einem Fluglehrer der Einheit. Das berichtet die spanische Tageszeitung "El País".

Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen Leonor in voller Pilotenmontur: bei den Vorbereitungen, beim Rollen vor dem Start und schließlich in einer Nahaufnahme im Cockpit der Maschine. Auf einem der Fotos ist sie zudem gemeinsam mit weiteren Lehrgangsteilnehmern der Allgemeinen Akademie der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte (AGA) sowie Ausbildern der Ala 23 vor den F-5-Jets zu sehen. Die zweistrahligen Maschinen werden in Spanien laut Mitteilung des Königshauses für die Ausbildung im Bereich Jagd- und Angriffsflug eingesetzt.

Auch Besuch auf Eurofighter-Basis

Einen Tag vor dem Übungsflug, am 21. April, hatte die Thronfolgerin gemeinsam mit ihren Kameradinnen und Kameraden die Luftwaffenbasis Los Llanos im südostspanischen Albacete besucht. Dort erhielten die angehenden Offiziere durch Oberst Diego José Sánchez Caamaño Einblicke in die Arbeit der Ala 14. Die Aufnahmen zeigen Leonor unter anderem im Cockpit eines Eurofighter-Kampfjets vom Typ C.16, der für die Sicherung des spanischen Luftraums sowie für Einsätze im Rahmen der Nato zuständig ist.

Wie das Königshaus laut der spanischen Tageszeitung mitteilte, sollten die Auszubildenden bei dem Termin "die Operationen der Einheiten der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte aus erster Hand kennenlernen". Auf der Basis Los Llanos ist zudem das Tactical Leadership Programme (TLP) der Nato angesiedelt, in dessen Rahmen Pilotinnen und Piloten ein fortgeschrittenes Lufttraining absolvieren. Beim Rundgang durch die Hangars erfuhren die Studierenden technische Details der dort stationierten Eurofighter.

Drei Teilstreitkräfte, ein Abschluss

Die Stationen in Badajoz und Albacete sind Bausteine im militärischen Ausbildungsplan der spanischen Thronfolgerin. Bis Juli wird Leonor ihre dreijährige Offiziersausbildung abgeschlossen haben, die sie nacheinander an der Heeresakademie (AGM) in Saragossa, der Marineschule (ENM) in Marín und der Luftwaffenakademie (AGA) durchlaufen hat. Die formellen Ernennungsurkunden zur Leutnantin des Heeres und der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte sowie zur Fähnrich zur See der Marine wird sie erst im Juli 2027 erhalten - in Zeremonien in Saragossa, Marín und San Javier mit ihren jeweiligen Jahrgängen.

Bis dahin steht für Leonor ein weiterer Wechsel an: Im Herbst kommenden Jahres soll sie an der Universität Carlos III. in Madrid ein Studium der Politikwissenschaften aufnehmen.