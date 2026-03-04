Luftverteidigung: Selenskyj fürchtet Waffen-Engpass

Die Eskalation im Nahen Osten könnte die Ukraine hart treffen. Präsident Selenskyj äußert ernste Bedenken wegen der künftigen Versorgung mit Luftabwehrraketen.
Das laute Sirren der iranischen Shahed-Drohnen ist den Ukrainern seit Jahren vertraut. Viele Tausend dieser mit Sprengstoff bestückten Drohnen hat Russland gegen sein Nachbarland eingesetzt. Jetzt ist das markante Geräusch dieser Drohnen auch in Doha, Riad und Dubai zu hören. Teheran sendet zurzeit Schwärme dieser billigen, aber effektiven Waffe über den Persischen Golf und in Richtung Israel.