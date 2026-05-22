Luftverkehrssteuer: Geschenk an die Luftfahrtwirtschaft

Die Reduzierung der Ticketsteuer ist ein wirtschaftspolitisches Signal der Bundesregierung an die Luftverkehrsbranche – dem Fluggast bringt sie aber wenig, meint unser Autor.
Es bedarf keiner großen Gabe der Vorhersehung, um zu erkennen, dass die vom Bundestag abgesegnete Senkung der Luftverkehrsteuer beim Kunden praktisch nicht ankommen wird. Die Hoffnung der Regierung, dass sie von den Airlines weitergegeben wird und die Flugtickets günstiger werden, dürfte sich nicht erfüllen. Die große Unsicherheit zielt ja eher in die andere Richtung: Wie teuer wird das Fliegen gerade angesichts steigender Kerosinpreise noch?