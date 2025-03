Luftverkehr: Unterhändler wollen Ticketsteuer im Luftverkehr senken

1 Unterhändler von Union und SPD wollen Luftverkehr entlasten. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin - In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD spricht sich eine Arbeitsgruppe für Entlastungen im Luftverkehr aus. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen heißt es, in einem ersten Schritt solle die Erhöhung der Luftverkehrssteuer aus dem Jahr 2024 zurückgenommen werden. Die über das EU-Maß hinausgehende Quote zur Beimischung von sogenanntem E-Kerosin solle abgeschafft werden.