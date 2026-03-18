Luftverkehr: Regierung will Ticketsteuer für Flüge deutlich senken

Die Bundesregierung löst ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Ob die Bürger beim Flügen künftig weniger tief in die Tasche greifen müssen, ist aber offen.
Berlin - Die Bundesregierung will zur Jahresmitte wie geplant die Ticketsteuer für Flüge senken. Zum 1. Juli soll die Luftverkehrsteuer so stark gesenkt werden, dass die Einnahmen auf das Niveau von 2024 zurückfallen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesfinanzministeriums hervor, über den zuerst die "F.A.Z." berichtete. CDU, CSU und SPD lösen damit ein Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag ein.