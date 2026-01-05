Der Totalausfall der griechischen Fluglotsenkommunikation ist auch heute noch zu spüren - an griechischen Flughäfen herrscht Hochbetrieb. Der Verkehrsminister verspricht Aufklärung.
Athen - Am Tag nach der schweren technischen Störung, die über Stunden den gesamten griechischen Luftraum lahmlegte, sind die Flughäfen des Landes wieder weitgehend im Normalbetrieb. Fluggäste müssen dennoch Strapazen auf sich nehmen. Weil am Sonntag viele Flüge ausfielen, ist das Passagieraufkommen etwa am Athener Flughafen Eleftherios Venizelos enorm, wie der Nachrichtensender ERTNews berichtete.