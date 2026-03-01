Luftverkehr nach Eskalation: Menschen an Flughäfen gestrandet nach Angriffen in Nahost

Die Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran legt den Flugverkehr im Nahen Osten weitgehend lahm. Staaten schließen ihren Luftraum, wichtige internationale Drehkreuze stellen den Betrieb ein.
Dubai - Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten kommt der Luftverkehr in großen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Zahlreiche Lufträume wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen, Tausende Reisende saßen fest oder mussten umgeleitet werden. Nach Angaben der Plattform Flightradar24 wurden an sieben großen Flughäfen mehr als 3.400 Flüge gestrichen – darunter in Dubai, Abu Dhabi und Doha.