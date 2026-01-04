Luftverkehr: Massive Störung legt Flugverkehr in Griechenland lahm

Griechenlands Flughäfen sind lahmgelegt – sogar die der Metropolen Athen und Thessaloniki. Nur Flieger, die schon in der Luft sind, werden betreut. Wann es weitergeht? Ungewiss.
Athen - Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Flughäfen des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.