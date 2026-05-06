Luftverkehr: Lufthansa will Gewinn trotz Iran-Kriegs deutlich steigern

1 Zum Start ins Jahr konnte die Lufthansa ihren saisontypischen Verlust immerhin verringern.(Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Lufthansa trotzt Iran-Krieg und Preisschock: Mit weniger Flügen, teureren Tickets und Sparmaßnahmen soll der Gewinn trotzdem steigen.











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Frankfurt - Die Lufthansa will in diesem Jahr den Ertrag trotz des Iran-Kriegs, gestiegener Kerosinpreise und Streiks ihrer Beschäftigten deutlich erhöhen. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll den Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro weiterhin klar und damit um mehr als zehn Prozent übertreffen, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte.