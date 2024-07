Flugsicherung: Fußball-EM bringt Rekord an Flugbewegungen

1 Luftraumüberwachung in Uedem: Zur Fußball-EM war am deutschen Himmel viel los. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Zur Fußball-EM sind viele Fans mit dem Flugzeug angereist. Der verkehrsreichste Tag am Himmel war aber nach dem Finale.











Link kopiert



Langen - Die Fußball-Europameisterschaft hat laut einer Auswertung der Flugsicherung einen Rekord am Hauptstadtflughafen BER gebracht. Dort wurden am Tag nach dem Finale 754 Flugbewegungen größerer Passagiermaschinen registriert und damit so viele wie noch nie seit Eröffnung des Flughafens im Oktober 2020.