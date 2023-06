Lufttaxis in Deutschland

1 Bei einem Pilotprojekt arbeitet Volocopter mit dem Flughafen Frankfurt zusammen. Foto: Fraport AG

Was können Lufttaxis leisten? Selbst ihre Entwickler versprechen nicht, dass sie für den Massenverkehr taugen. Und bis zur praktischen Anwendung ist der Weg noch weit.









Stuttgart - Dem Stau davonfliegen, das ist das Versprechen, mit dem in Deutschland immer mehr Technologiefirmen locken. Ob Volocopter aus Bruchsal, Lilium aus München oder Flügel aus Dresden – immer mehr Unternehmen stürzen sich in die Entwicklung von Lufttaxis. Der Hype um innovative Flugtechnologien hat inzwischen auch die Politik erreicht. Die CDU hat jetzt die Fluggeräte als einen Eckpunkt ihres klimafreundlichen Mobilitätskonzepts genannt. Man wolle die rechtlichen und technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Flugtaxis „bis spätestens 2025“ in Deutschland zum Einsatz kommen.