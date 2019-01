Luftschadstoffe in Stuttgart Feinstaubalarm: kein Ende in Sicht

Von Thomas Durchdenwald 20. Januar 2019 - 16:56 Uhr

Auf Anzeigetafeln wird auf den Feinstaubalarm hingewiesen. Foto: dpa

Seit Samstag gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Am Sonntag kratzten die Wert der vorläufigen Messungen am Grenzwert. Wie es in den nächsten Tag weitergeht, ist offen.

Stuttgart - Der seit Samstag geltende Feinstaubalarm ist von der Stadt Stuttgart am Sonntag verlängert worden. Wann er beendet werden könne, sei offen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten ­Tagen kaum Wind und keinen Regen. „Ein Ende des Alarms ist momentan noch nicht absehbar“, sagte Clemens Steiner vom DWD. Am Neckartor ist der Tagesmittelwert der Feinstaubkonzentration nach vorläufigen Messungen am Sonntag auf bis zu 49 Mikrogramm gestiegen. Er lag damit nur knapp unter dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Am Samstag wurden 39 Mikrogramm gemessen. Bisher gab es in diesem Jahr mit Ausnahme des Neujahrstags keine Grenzwertüberschreitungen. Seit Mitte Oktober ist der Alarm nun zum fünften Mal ausgerufen, in diesem Jahr ist es das erste Mal.

Mehr zum Thema

Beim Feinstaubalarm sind Autofahrer aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu ­lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Komfortkamine dürfen nicht ­befeuert werden.