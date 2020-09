1 Die Schilder mit dem Dieselverbot bis einschließlich Euro 5 in der kleine Umweltzone stehen seit Mitte August. Bei Missachtung wird nun erstmals eine Bußgeld fällig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit Juli gilt das zonale Fahrverbot für Diesel mit der Schadstoffklasse Euro 5 in einer neuen Zone in Stuttgart. Mit Bußgeldern hat sich die Stadt bei Verstößen zurückgehalten. Das ändert sich nun.

Stuttgart - Seit Juli gilt das neue zonale Fahrverbot für Diesel mit der Schadstoffklasse Euro 5 in der kleinen Umweltzone in Stuttgart, die die Innenstadtbezirke, Bad Cannstatt, Zuffenhausen und Feuerbach umfasst. Damit soll die Stickstoffdioxidbelastung weiter reduziert werden. Am 19. August wurden die letzten von 160 Schildern aufgestellt, die die Zone definieren. Wer sich an das Verbot nicht hielt, kam bisher unbeschadet davon. Das soll sich nun ändern.

Wie gehen Stadt und Polizei vor?

Vom 1. Oktober an soll ein Bußgeld verhängt werden, wenn das Verkehrsverbot für Euro-5-Diesel missachtet wird. Verkehrsverbot bedeutet, dass auch Falschparker zahlen müssen. Dazu werden die Fahrzeugdaten überprüft. Alle Vorgänge, die zur Bußgeldstelle gelangen (z.B. Fahren über rote Ampel, Geschwindigkeitsverstöße), werden auch auf das Diese-Verkehrsverbot hin überprüft.

Wie hoch ist das Bußgeld?

Die Stadt rechnet nach dem alten Bußgeldkatalog ab: 80 Euro plus 28,50 Euro Gebühren macht 108,50 Euro, Punkt gibt es keine. Rechtsgrundlage ist das Bundesimmissionsschutzgesetz.

Wie viele Euro-5-Diesel sind betroffen?

In Stuttgart sind rund 17 300 Diesel mit Euro 5 und 8 400 weitere mit einer schlechteren Einstufung angemeldet, in der kleinen Umweltzone an die 8 200 Diesel mit Euro 5 und weitere 4 000 darunter.

Hat die Stadt selbst auch solche Fahrzeuge?

Ja, noch 17 Stück, die aber unter eine Ausnahmeregelung des Landes fallen. Der Gemeinderat hat deren Ersatz durch vollelektrische Fahrzeuge am 23. September beschlossen.

Wie viele Ausnahmen gibt?

Von 917 Anträgen auf Ausnahme vom neuen Verkehrsverbot sind 533 genehmigt und 147 abgelehnt worden. Der Rest ist in Bearbeitung. Für das Euro-4-Dieselverkehrsverbot wurden 2183 Verlängerungsanträge auf Ausnahme gestellt, davon 1932 genehmigt, 167 abgelehnt.

Wie werden die Nachrüstmöglichkeiten genutzt?

„Die Nachfrage nach Nachrüstsätzen ist nicht riesig, aber sie ist da“, sagt Torsten Treiber, Geschäftsführer der Kfz-Innung Region Stuttgart. Das Problem: „Selbst die aktuelle Nachfrage kann nicht komplett befriedigt werden, denn jeder, der einen Importdiesel oder beispielsweise einen Ford oder Opel fährt, wird von der Politik alleingelassen.“ Denn für diese Fahrzeuge gibt es keine Nachrüstsätze. Bei Mercedes und VW können nicht alle Modelle nachgerüstet werden. Treiber: „Verständlicherweise haben die Anbieter auch keine große Motivation, denn es gibt keine staatlichen Zuschüsse und nur lokale Verbote.“

Wie teuer kommt eine Hardware-Nachrüstung?

Der Nachrüstsatz für den Volvo kostet laut Schwabengarage 4400 Euro, der Hersteller zahlt nichts. Dennoch wurden fünf Sätze eingebaut und fünf sind bestellt. Die Zuschussverweigerung gilt auch für BMW. VW und Mercedes steuern je 3000 Euro bei, das kann im Einzelfall nicht für den kompletten Einbau ausreichen. Die Hardware-Nachrüstung, die im Kfz-Schein eingetragen werden muss, bringt laut Luftreinhalteplan dauerhaft freie Fahrt.

Wie viele haben diese Variante gewählt?

Spitzenreiter dürfte laut Reher Mercedes sein. Der Hersteller Dr. Pley habe nach eigenen Angaben rund 850 Nachrüstsätze in die Region Stuttgart geliefert, einige davon auch für BMW, und weitere für Mercedes und auch für Wohnmobile (VW T5, Fiat Ducato 2,3l und 3,0l, Iveco Daily und MAN TGL) angekündigt. Das Autohaus Kloz in Fellbach habe 199 Systeme eingebaut. Daimler soll laut Pley in bisher 630 Fällen den Zuschuss ausgezahlt haben. Bei VW und deren Konzernmarken kämpfen die Innungsbetriebe laut dem Kreisvorsitzenden Roger Schäufele mit Lieferfristen. Der Hersteller Baumot zum Beispiel könne frühestens im ersten Quartal 2021 liefern, habe aber 1300 konkrete Anfragen, etwa die Hälfte aus der Region, so Reher. „Die Situation ist kompliziert und sie wurde durch viele Autogipfel nicht einfacher“, sagt er.

Was ist mit den Software-Updates?

Ein vom Kraftfahrt-Bundesamt anerkanntes Update bringt den Euro-5-Dieselhaltern laut Luftreinhalteplan freie Fahrt bis zum 30. Juni 2022. Das Update muss nachgewiesen werden (Werkstattbescheinigung). Wird ein solches Fahrzeug als falsch geparkt notiert, kann der Besitzer das Bußgeld über die Bescheinigung abwenden oder reduzieren. Das Update kann auch in die Papiere eingetragen werden, das kostet 11,70 Euro Gebühr.

Erwartet die Stadt, dass das Euro-5-Verbot fällt?

Eine Rücknahme kann es nur geben, wenn der Stickstoffdioxid-Grenzwert dauerhaft eingehalten wird. Es ist unklar, wann das der Fall sein wird. Das Land jedenfalls hat gegen das Verkehrsverbot geklagt, die Eilentscheidung aber verloren, und muss auf die Hauptverhandlung warten, die es wohl 2021 geben wird. Keiner weiß, wie sie ausgehen wird. Deshalb hat die Stadt die Schilder zum streckenbezogenen Euro-5-Dieselverbot nicht abgebaut, sondern verdeckt.