Flughafen Stuttgart Neue Direktflüge in der Sommersaison

Schon 2018 kletterten die Zahlen nach oben – und in der Sommersaison 2019 wird es in Stuttgart noch mehr Flüge, Flugziele und Passagiere geben. Die Hauptstadt des Libanons, Beirut, ist nur eines von 127 Zielen in 37 Ländern.