1 Eurowings ist von dem Streik nicht betroffen. Foto: Markus Mainka / shutterstock.com

Von Mittwoch 4:00 Uhr bis Donnerstag 7:10 Uhr soll das Bodenpersonal der Lufthansa an den fünf Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf streiken. Die Lufthansa schätzt, dass daher nur 10 bis 20 % der Flüge in dieser Zeit durchgeführt werden können.