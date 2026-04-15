Lufthansa-Jubiläum: Feierlaune nach Kräften vermiest

1 Lufthansa-Chef Carsten Spohr (links) und Kanzler Friedrich Merz auf dem Weg zum Jubiläumsfestakt. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Die Gewerkschaften Ufo und Cockpit bestreiken den Festakt zum Lufthansa-Jubiläum. Die Gräben werden immer tiefer – dieser Konflikt kennt nur Verlierer, meint unser Autor.











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Gefeiert wird ein stolzes Jubiläum: 100 Jahre Lufthansa. Doch beim Festakt mit Kanzler am Frankfurter Flughafen erweisen sich die Gewerkschaften Ufo und Cockpit als Partycrasher. Vor dem Hangar wird lautstark protestiert, und der Flugverkehr wird seit fast einer Woche bestreikt wie nie: erst das Kabinenpersonal, dann die Piloten, dann wieder die Flugbegleiter und nochmals die Piloten. Der Airline-Führung mit diesem Pingpong-Ausstand das Fest zu vermiesen, ist die maximale Provokation – bezeichnend für die Unversöhnlichkeit beider Seiten.