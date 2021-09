Was die Lufthansa-Kapitalerhöhung für Anleger heißt

1 Die Lufthansa meldet steigende Buchungszahlen. Foto: dpa/Boris Roessler

Die Fluggesellschaft Lufthansa bietet ihren Aktionären neue Anteilsscheine an. Mit den Bezugsrechten wird auch an der Börse gehandelt.















Frankfurt - Noch bis einschließlich 5. Oktober können Lufthansa-Aktionäre zusätzliche Anteile zum Stückpreis von 3,58 Euro erwerben. Alternativ können sie ihre Bezugsrechte verkaufen.

Warum verkauft Lufthansa neue Aktien?

Die Fluggesellschaft braucht Geld, um die in der Coronapandemie geflossenen Staatshilfen zurückzuzahlen. Deshalb kündigte sie am 19. September eine Kapitalerhöhung an: Der Verkauf von knapp 600 Millionen neuen Anteilsscheinen soll 2,1 Milliarden Euro einbringen. Die Bezugsrechte für diese Aktien wurden Anlegern gutgeschrieben, die bereits vor dem 22. September Lufthansa-Aktien besaßen. Für jede vorhandene Aktie können diese Personen bis zum 5. Oktober eine weitere erwerben, zum Stückpreis von 3,58 Euro.

Was hat es mit dem Bezugsrechtehandel auf sich?

Einige Lufthansa-Aktionäre verkaufen ihre Bezugsrechte. Sie können noch bis zum Mittag des 30. September an der Börse erworben werden. Die Bezugsrechte kosten derzeit knapp drei Euro. Da für ihre Ausübung, also den Kauf der neuen Aktien, dann noch einmal 3,58 Euro fällig werden, ergibt sich insgesamt ein ähnlicher Preis wie beim direkten Erwerb einer der vorhandenen Lufthansa-Aktien.

Hat die Aktie Luft nach oben?

Nach dem Kurseinbruch infolge der Coronapandemie gab es für die Lufthansa zuletzt gute Nachrichten: Die USA haben die Aufhebung der im März 2020 verhängten Einreisebeschränkungen für Fluggäste aus der EU und einigen anderen Ländern angekündigt. Ab November ist eine Einreise für Passagiere, die gegen das Coronavirus geimpft sind und ein negatives Testergebnis vorlegen, wieder ohne Einschränkungen möglich. Schon vor der Entscheidung aus Washington hatte die Fluggesellschaft die Erwartung geäußert, das Passagieraufkommen im vierten Quartal auf 60 Prozent des Vorkrisenniveaus zu steigern. Das zeigt: Es geht aufwärts – bis Lufthansa die Krise hinter sich gelassen hat, können aber noch Jahre vergehen.

