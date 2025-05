Luftfahrt: Wieder Ausfall an US-Airport - Kurz kein Kontakt zu Piloten

1 Am Flughafen von Denver verloren die Lotsen kurzzeitig den Kontakt zu den Piloten (Symbolbild) Foto: Jenny Kane/AP/dpa

Wieder verliert ein Flughafen in den USA den Kontakt zu den Flugzeugen. Diesmal ist es Denver.











Washington - In den USA ist es erneut zu einem Systemausfall an einem Flughafen gekommen, bei dem der Kontakt zu Piloten verloren ging. Diesmal passierte es am Denver International Airport, wie mehrere Medien berichteten. Piloten, die am Montag den Flughafen anflogen, konnten demnach aufgrund von Funksenderausfällen etwa zwei Minuten lang nicht mit den Lotsen kommunizieren. Dies habe ein führender Mitarbeiter der US-Luftfahrtbehörde FAA vor einem Kongressausschuss erklärt, berichtete der Sender NPR.