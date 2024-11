1 Eine Maschine von Hainan Airlines musste kurz nach dem Start östlich von Rom wegen eines Feuers umkehren. (Archivbild) Foto: Rob Griffith/AP/dpa

Die Maschine einer chinesischen Fluglinie mit fast 250 Menschen an Bord war auf dem Weg nach Fernost. Nach dem Start gibt es jedoch ein Problem. Die Crew muss schnell handeln.











Rom - Aufregung an Bord: Kurz nach dem Start in Italiens Hauptstadt Rom musste eine Maschine der chinesischen Fluggesellschaft Hainan Airlines wegen eines Feuers in einem Triebwerk wieder zurückkehren. Die Airline schrieb auf der Online-Plattform X von einem Vogelschlag in der rechten Turbine.