Luftbelastung in Stuttgart Land wehrt sich gegen Zwangsgeld

Von dud 06. September 2018 - 15:38 Uhr

Das Land sieht nicht, dass es zu wenig mache, um den Verkehr zu reduzieren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Weil das Land nicht ausreichende Maßnahmen ergreift, um den Verkehr zum Schutz der Anwohner am Neckartor zu reduzieren, soll es 10.000 Euro Zwangsgeld zahlen. Die Landesregierung akzeptiert dies nicht.

Stuttgart - Die baden-württembergische Landesregierung legt Beschwerde gegen ein vom Verwaltungsgericht Stuttgart verhängtes Zwangsgeld in Höhe von 10 000 Euro im Zusammenhang mit der Luftbelastung am Neckartor ein. Das Gericht hatte das Zwangsgeld am Donnerstag, 23. August, verhängt, weil das Land der Verpflichtung aus einem vor dem Gericht geschlossenen Vergleich mit zwei klagenden Anwohnern am Neckartor nicht nachkomme. In dem Vergleich hatte das Land zugesagt, an Tagen mit hoher Luftbelastung den Verkehr um 20 Prozent zu reduzieren.

Land verweist auf mehrere Maßnahmen

Derartige Maßnahmen seien aber weder ergriffen worden, noch stünden sie unmittelbar bevor, so die Begründung des Gerichts. Das will die grün-schwarze Landesregierung nach den Worten von Regierungssprecher Rudi Hoogvliet nicht akzeptieren. „Es gibt mittlerweile einige Maßnahmen, die aus unserer Sicht in der Beschlussfassung des Gerichts nicht berücksichtigt wurden und die zur Schadstoffreduzierung beitragen werden “, begründete Hoogvliet gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Dazu gehöre vor allem die geplante Busspur im Bereich des Neckartors. Ein Gutachten über ihre Wirksamkeit werde im Lauf des Oktobers „während der Entscheidungsphase des Verwaltungsgerichtshof vorliegen“, so Hoogvliet. Über die Reaktion auf das Urteil hatte es unterschiedliche Ansichten gegeben. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) plädierte dafür, das Zwangsgeld zu bezahlen, Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte dem widersprochen.