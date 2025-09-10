Luftballon-Gefecht bei WellChild Awards: Zu süßer Szene: Herzogin Meghan schickt ihrem Harry rosa Herzen

Bei den WellChild Awards stach besonders ein Moment hervor: Prinz Harry lieferte sich eine ausgelassene "Ballonschwert"-Schlacht mit einem neunjährigen Mädchen. Genau diese Szene teilte nun auch seine Ehefrau und versah sie zudem noch mit Herzen.
Prinz Harry (40) ist ohne seine Familie nach Großbritannien gereist, erhält aber aus Kalifornien virtuelle Unterstützung von seiner Ehefrau. Herzogin Meghan (44) hat einen süßen Clip von der 20. Jubiläumszeremonie der WellChild Awards geteilt und ihn mit rosa Herzen garniert.