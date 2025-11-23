Luftangriff in Hauptstadt: Israel greift Hisbollah-Anführer in Beirut an

Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kommt es erneut zu einem gezielten Angriff in Beirut. Ziel soll ein ranghohes Mitglied der libanesischen Miliz gewesen sein.
Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein ranghohes Hisbollah-Mitglied in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von einem "gezielten Schlag gegen einen führenden Hisbollah-Terroristen in Beirut". Nach Angaben des Hisbollah-nahen libanesischen Fernsehsenders Al-Majadin wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt.