900 Ferkel ersticken in Stall in Nordrhein-Westfalen

1 Die Ferkel bekamen nicht mehr genug Sauerstoff. Foto: dpa-Zentralbild

900 Ferkel sind am Freitagmorgen tot in einem Schweinestall in Nordrhein-Westfalen aufgefunden worden. Unbekannte hatten die elektrische Lüftungsanlage manipuliert.

Soest - Rund 900 Ferkel sind in einem Schweinestall in Nordrhein-Westfalen erstickt, nachdem Unbekannte die elektrische Lüftungsanlage manipuliert haben. Die Täter setzten nach ersten Ermittlungen in der Nacht zu Freitag über einen Schaltkasten die Anlage außer Betrieb, wie die Polizei in Soest mitteilte.

Die Ferkel im Alter von etwa elf Wochen erstickten infolge mangelnder Zuluft. Das Kreisveterinäramt und die Polizei wurden informiert. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebs außerhalb der Stadt Geseke bemerkt haben.