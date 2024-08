1 Nach dem Duschen muss Luft ins Badezimmer. Foto: evrymmnt / shutterstock.com

Wir verraten Ihnen, welche Lüftungszeiten Experten nach dem Duschen empfehlen und wie Sie ein Bad ohne Fenster belüften.











Beim Duschen entsteht eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit, die in die Raumluft abgegeben wird. Wenn diese Feuchtigkeit nicht ordnungsgemäß entfernt wird, kann sie zu Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsproblemen führen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie lange und wie intensiv Sie nach dem Duschen lüften sollten, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.