Lücke bei Ärzteversorgung: Letzte Kinderarztpraxis zwischen Marbach und Oberstenfeld schließt

1 Kinderärzte werden händeringend gesucht. Foto: IMAGO/Zoonar)

Der letzte Kinderarzt in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) – in einem Einzugsgebiet mit 25 000 Menschen – hat seine Praxis aufgegeben. Ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht.











Link kopiert



Für junge Familien im Raum Marbach ist die Suche nach einem Kinderarzt in der Regel kein Zuckerschlecken. Die Praxen sind oft am Limit und nehmen keine weiteren Patienten auf. Nun hat sich die Lage weiter zugespitzt. Der Steinheimer Mediziner Wolfgang Scheel hat seine „Praxistätigkeit am 31. März beendet“, wie er auf seiner Homepage mitteilt. Wenn es schlecht läuft und sich keine Nachfolgerin findet, könnte also das Bottwartal zwischen Marbach und Oberstenfeld – mit seinen rund 25 000 Einwohnern – in Sachen Kinderarzt ein weißer Fleck werden.