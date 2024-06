1 Polizisten umstellten das Schulzentrum. Foto: dpa/Volker Gerstmann

Polizisten riegeln eine Lübecker Schule ab und durchsuchen das Gebäude. Die Ermittler sprechen von einer Bedrohungslage. Schüler und Lehrer müssen im Gebäude ausharren, bis die Lage geklärt ist.











In einem Großeinsatz hat die Polizei am Dienstag ein Berufsschulzentrum in Lübeck abgeriegelt. Grund sei eine mögliche Bedrohungslage, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 11.00 Uhr sei ein entsprechender Alarm von der Emil-Possehl-Schule im Stadtteil St. Lorenz Nord bei der Polizei eingegangen. „Wir sind dabei, zu klären, was der Grund für diesen Bedrohungsalarm gewesen ist“, sagte er.