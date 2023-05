1 „Es war eine zermürbende Sache, die uns sehr an die Nieren ging“, sagt Matthias Knecht über die Weihnachtsmarkt-Entscheidung.“ Foto: /Simon Granville

„Bei der Stadtbahn müssen wir im ersten Quartal zu einer gemeinsamen Haltung finden“, sagt der Ludwigsburger OB Matthias Knecht im Jahresgespräch. „Da sehe ich noch heiße Diskussionen auf uns zukommen.“









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Stadtbahn, Sparzwang, Arsenalplatz, Akademiehof – und immer wieder Corona: Im Interview spricht der Ludwigsburger Oberbürgermeister darüber, wie er die Dinge, die zu tun sind, anpacken will, ohne sich von dem allgegenwärtigen Virus von der Spur abbringen zu lassen. Auch 2021 habe die Stadt alles Menschenmögliche getan, um gegen Corona anzukämpfen, sagt Knecht – die Grünen im Gemeinderat hatten das zuletzt anders gesehen. Das Gespräch zeigt auf, wo es Knechts Ansicht nach mal im Gebälk knirschen muss, wo er sich an die eigene Nase fasst und was er für die nächsten Monate am Allerwichtigsten findet.