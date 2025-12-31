Sparmaßnahmen bremsen nicht nur den Kita-Neubau aus. Im Interview spricht Ludwigsburgs Oberbürgermeister darüber, welche Projekte trotzdem gelingen und welche Sorge ihn umtreibt.
Die Stadt Ludwigsburg hangelt sich wie viele andere Kommunen von Sparrunde zu Sparrunde. Der finanzielle Engpass trifft auch den Bereich Bildung. Im letzten Interview des zurückliegenden Jahres sprach Oberbürgermeister Matthias Knecht klar über seine Prioritäten, ermunterte die Bevölkerung, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, und stellte heraus: „An der Bildung zu sparen, sollte man sich sehr genau überlegen.“