Sparmaßnahmen bremsen nicht nur den Kita-Neubau aus. Im Interview spricht Ludwigsburgs Oberbürgermeister darüber, welche Projekte trotzdem gelingen und welche Sorge ihn umtreibt.

Die Stadt Ludwigsburg hangelt sich wie viele andere Kommunen von Sparrunde zu Sparrunde. Der finanzielle Engpass trifft auch den Bereich Bildung. Im letzten Interview des zurückliegenden Jahres sprach Oberbürgermeister Matthias Knecht klar über seine Prioritäten, ermunterte die Bevölkerung, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, und stellte heraus: „An der Bildung zu sparen, sollte man sich sehr genau überlegen.“

Herr Knecht, wo steht Bildung in Ihrer Prioritätenliste die nächsten Jahre?

Ganz oben. Auf Augenhöhe mit der Wirtschaftsförderung, die den Platz mit der Klimaanpassung getauscht hat. Das sind die wichtigsten drei. Wir wollen den Wirtschaftsstandort wieder dorthin bringen, wo er Arbeitsplätze schafft, Gewerbesteuer erzeugt und innovative Wirtschaftsprojekte auf den Weg bringt. Bildung ist dafür eine zwingende Voraussetzung. Wir brauchen insbesondere frühkindliche Bildung, um Menschen zu ermöglichen, dass sie Arbeit und Familie unter einen Hut bringen. Unser Sorgenkind bleibt der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Inwiefern?

Mit der Corona-Pandemie wurde die Gesellschaft ganz gravierend herausgefordert. Dann kamen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit der Energiekrise und jetzt die Wirtschaftskrise. Arbeitsplätze gehen verloren, vieles wird teurer. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird seit sechs Jahren ununterbrochen auf die Probe gestellt.

Dazu kommen Sparmaßnahmen, die den sozialen Zusammenhalt gefährden.

Definitiv, wenn wir überall etwas wegsparen – bei den Sportvereinen, den Kulturinstitutionen, den sozialen Institutionen –, um das Große und Ganze so halbwegs am Laufen zu halten, richten wir in diesen kleinen Einheiten durchaus Schaden an. Das ist die Sorge, die mich umtreibt. Beispiel: Für frühkindliche Bildung fehlen uns Millionen. 2013 haben wir noch 18 Millionen bezahlt, heute sind es knapp 50 Millionen. Diese Schere wird immer größer, weil die Städte über alle Altersgruppen rund 50 Prozent der Bildungsausgaben in der frühkindlichen Bildung zahlen, das Land nur etwa 35 Prozent und den Rest die Familien.

Eltern haben im Sommer auf der Bärenwiese gegen steigende Kitakosten demonstriert. Foto: Simon Granville

Sie haben diesbezüglich eine Forderung geäußert mit Blick auf die kommende Landtagswahl.

Die Partei, die den Landtagswahlkampf gewinnt, sollte diese Finanzierung umkehren. Über alle Altersgruppen sollte das Land 60 Prozent übernehmen, 30 Prozent die Stadt, zehn Prozent die Elternhäuser. Bildung darf nicht vom Geld der Eltern abhängen. Vor allem im Bereich Ü3 sollte das Land zwei Drittel der Kosten übernehmen. Hier muss sich strukturell etwas ändern. Wenn sich hier nichts bewegt, müssen die Kommunen erwägen, Klage zu erheben. Das Land muss aus meiner Sicht zudem neu priorisieren. In die nachhaltige Mobilität ist in den letzten Jahren viel Geld geflossen, frühkindliche Bildung muss stärker priorisiert werden.

Welche Einsparmaßnahmen im Bereich Bildung fanden Sie am schmerzhaftesten in diesem Jahr?

Wir fahren momentan das Thema Neubauten mit angezogener Handbremse. Jetzt steht die HCL-Kita der Reisser-Stiftung an, zudem das SKS-Areal in Oßweil. Aber klar, wir verlieren Zeit beim Bau von Kitas. Unser Ziel, dass wir bis 2035 mindestens sechs bis acht neue Kitas bauen, werden wir so voraussichtlich nicht erreichen. Die notwendige Anpassung unserer Intensiv-Liste war schmerzhaft.

Welche Rückwirkungen erwarten Sie davon?

Uns fehlen weiterhin rund 600 Kita-Plätze. Wir haben bereits besorgte Rückmeldungen von Familien, die sagen, bei uns kann so nur ein Elternteil voll arbeiten und das andere höchstens halbtags oder gar nicht. Das beeinflusst die freie Wirtschaft, aber auch den sozialen Frieden.

Das bedeutet, wenn die Stadt mehr Geld hätte, würden Sie mehr Kitas bauen?

Ganz klar. Wir würden alle acht Kita- und Schulprojekte abschließen können, so sind es weniger. Aber immerhin konnten und können wir St. Paulus, das Kinder- und Familienzentrum Kreuzkirche, die Kita im Brahmsweg, die Kita im SKS-Areal und die HCL-Kita auf den Weg bringen. Sehr gut tut uns die überraschende Zusage, dass beim Bildungszentrum West etwa 50 Millionen Förderung kommen, statt der erwarteten rund 20 Millionen.

Im August 2023 haben die Abbrucharbeiten des Bildungszentrums West begonnen – das Land fördert das Projekt mit 50 Millionen. Foto: Simon Granville

Würde Geld keine Rolle spielen, was würde noch auf Ihrem Wunschzettel stehen in Sachen Bildungspolitik?

Wir hätten gerne beim schulischen Ganztag vier statt zwei Schulen auf den Weg gebracht. Aber immerhin kommen zwei. Andere Städte machen erst mal eine oder gar keine. Hoheneck und Eglosheim kommen, aber wir haben auch den Blick auf die Oststadt und Pflugfelden gerichtet. 68 Prozent wird das Land beim schulischen Ganztag für den Betrieb durch die Kommunen bereitstellen. Immerhin. Das ist aber auch die Untergrenze.

Ihnen war immer wichtig zu betonen, dass man in der jetzigen finanziellen Situation nicht nur auf das schaut, was wegfällt. Auf welche Bildungsprojekte sind Sie stolz?

Das Bildungszentrum West ist ein herausragendes Bildungsprojekt. Es ist ein Klimaschutzprojekt und ein Projekt für den sozialen Zusammenhalt, weil dadurch auch ein neues Stadtteilzentrum für die Weststadt entsteht. Mir fallen auch kleinere Beispiele ein: die Sprachkurse für Geflüchtete von der Volkshochschule oder die Eröffnung des Quartiers St. Paulus. Das ist was ganz Tolles, was dort entstanden ist: Ein Wohnhaus für junge Menschen mit Behinderungen und eine Kita. Für mich ein gutes Beispiel für ein Zusammenspiel aus Stadt, externem Träger und Kirchengemeinde.

Nun hört Bildung nicht mit dem Schulabschluss auf. Wie steht es um den Hochschulstandort Ludwigsburg? Sehen Sie den in Gefahr?

Nein, wir haben fünf starke Hochschulen, auf die wir sehr stolz sind und die eine super Arbeit machen. Wir sollten beim Thema Gründungen visionär in die Zukunft denken. Wir brauchen ein stärkeres Zusammenspiel aus Hochschule und Wirtschaft. Die Studierenden sollen wissen, dass sie nach ihrem Abschluss nicht nach Berlin oder München müssen, sondern auch hierbleiben können. Das Franck-Areal, Ludwigsburger Industriezentrum, Film- und Medienzentrum und Kokolores-Kollektiv sind vier herausragende Beispiele. Das Team der Wirtschaftsförderung wird das weiter mit den Hochschulen ausbauen und einen Anreiz setzen, hier am Standort zu gründen.

Was ich nicht zielführend finde, ist eine sechste Hochschule. Wir sollten lieber unsere vorhandenen stärken – und daran arbeiten, dass man noch stärker erlebt, dass wir eine Studentenstadt sind.