1 Sucy Pretsch an ihrem Arbeitsplatz. Ihre Erlebnisse aus der Arbeit im Impfzentrum fließen in den Krimi mit ein. Foto: factum/Simon Granville

Corona bremst Sucy Pretschs beruflichen Pläne als Kommunikations- und Grafikdesignerin aus. Seit Januar arbeitet sie im Robert-Bosch-Krankenhaus und lässt nach der Arbeit die Köpfe rollen.









Ludwigsburg - Kreativität ist ihr wichtig. Alles nur kein Stillstand, nur kein Eingezwängtsein in Strukturen und Formalien. Sucy Pretsch will etwas bewegen. Für sich selbst, aber auch für andere. Die 46-Jährige hat in ihrem bisherigen Leben schon so manches Mal den sicheren Hafen verlassen und einen neuen Kurs gesetzt. Mit allen Unwägbarkeiten. Von außen mag die ein oder andere Entscheidung erstaunen, doch wer die Ludwigsburgerin kennenlernt spürt schnell, dass am Ende alles einen Sinn ergibt.