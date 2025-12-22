Ludwigsburgerin verliert Ehemann: Nach dem Tod ihres Mannes verstummen Freunde – „Viele haben sich nicht getraut“

Eine Ludwigsburgerin verliert ihre große Liebe. Sie erzählt von ehrlicher Anteilnahme, pietätloser Neugier, von Menschen, die es plötzlich eilig haben – und davon, was wirklich hilft.
Sabine Bernhardt hat am Vorabend mit ihrem Mann telefoniert. Der VfB hat zu seiner Freude 2:0 gegen Bochum gewonnen. Er ist guter Dinge, dass ihn seine Frau und ihre gemeinsame Tochter am nächsten Tag wieder im Krankenhaus besuchen können. Um die kleinste Ansteckung zu vermeiden, durfte seine Familie zwei Tage lang nicht zu ihm, in seinem Körper wüten die Chemotherapie-Medikamente.