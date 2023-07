OB will Anwohner-Parken teurer machen

1 Nachhaltige Mobilität ist eines der fünf Schwerpunktthemen, die sich Ludwigsburg setzt. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg will in den Dialog mit Bürgern gehen und bei fünf Schwerpunktthemen vorankommen. Der Stadtchef möchte am strengen Sparkurs festhalten und gleichzeitig mehr einnehmen, etwa beim Anwohnerparken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Der Ludwigsburger Oberbürgermeister ist aus der Sommerfrische zurück und gibt den Takt vor. Die Agenda für die nächsten Wochen und Monate ist lang. Corona belastet die Gesellschaft noch immer, die Haushaltsberatungen stehen an, Einsparpotenziale müssen gefunden werden. In einem Pressegespräch hat der Stadtchef Eckpunkte eines Strategieprozesses umrissen, mit dem Ludwigsburg sich für die nächsten zehn Jahren rüsten will. Vorausgesetzt der Gemeinderat macht mit.