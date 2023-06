1 Nach der Corona-Zwangspause: Am 23. November soll der Barock-Weihnachtsmarkt wieder für Atmosphäre auf dem Ludwigsburger Marktplatz sorgen. Foto: Stadt Ludwigsburg

Auch unter Corona-Bedingungen soll der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt ein Erlebnis sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unter welchen Voraussetzungen wird man ihn besuchen können?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Einfach so über den Weihnachtsmarkt schlendern, Lichter und Düfte auf sich wirken lassen, schauen, was es an den Ständen Schönes gibt? Das wird dieses Jahr auf dem Ludwigsburger Marktplatz wieder möglich sein – mit Maske. Wen es allerdings nach Punsch, Glühwein, Schupfnudeln oder Waffeln gelüstet, der braucht ein Armbändchen. Und das bekommt man nur, wenn man sich zuvor am Info-Counter per Luca-App oder händisch per Fragebogen registriert und einen 3-G-Nachweis vorgelegt hat.